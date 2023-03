Philharmonie feiert mit Conchita Wurst

Mit gerade einmal 22 Jahren gründete Dirigentin Elisabeth Fuchs 1998 die Philharmonie Salzburg. „Mein erstes Konzert war eine öffentliche Generalprobe für Schulklassen. Bis heute liebe ich die Arbeit für Kinder“. Kein Wunder, dass auch im Jubiläumsjahr der Philharmonie Salzburg das junge Publikum nicht zu kurz kommt. In der Saison 2023/24 wird im Rahmen der Kinderfestspielwoche in der Salzburgarena „Peter und der Wolf“ zu sehen sein, gefolgt von mehreren Familienkonzerten in der Großen Universitätsaula.