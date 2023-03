Phytovalley: Tirol bei Naturprodukten Vorreiter

Nächste Schritte bereits geplant

Die Tiroler Phyto-Branche hat auch schon große Kooperationspartner wie Red Bull, Ricola oder Bionorica. Als nächster Schritt ist eine neue Forschungseinrichtung in Kematen geplant. Von der Landespolitik gibt es auch Unterstützung. „Wir können sehr stolz sein, dass das Phytovalley in Tirol einen Platz gefunden hat. Die Schaffung des neuen Standorts in Kematen ist bereits im Gange“, so Gesundheits-LR Cornelia Hagele, „es freut mich, dass viele Jungforscher zum Gipfel nach Seefeld kommen, um sich zu vernetzten.“