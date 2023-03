Frau kam bei Explosion im Burgenland ums Leben

Zu Besuch in ihrem Elternhaus soll sich die Tochter befunden haben, Anrainer wollen sie am frühen Nachmittag im Garten mit einem Benzinkanister in der Nähe des Containers gesehen haben, in dem schließlich ein Leichnam gefunden wurde. „Wir konnten der Frau leider nicht mehr helfen“, so Feuerwehrsprecher Günter Prünner. Weitere Opfer beziehungsweise Verletzte dürfte es nicht gegeben haben. Die Ermittlungen laufen.