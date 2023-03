Über diese Provider gab es 2022 die meisten Klagen

„Wie schon in den letzten Jahren festgestellt, sind diese Anbieter in der Schlichtung besonders unauffällig. Ebenfalls weit abgeschlagen rangieren HD Austria mit 39 Verfahren und Sky mit 38 Verfahren“, teilte die RTR in einer Aussendung mit. Der durchschnittliche Streitwert bei den Schlichtungsverfahren sei 2022 bei 414 Euro gelegen. Die Gründe für den Rückgang bei der Höhe der Streitwerte sieht die Schlichtungsstelle bei Flatrate-Produkten, die nicht mehr zu überschießenden Rechnungen führen, und auf der Anbieterseite zusätzlich in Anpassungen von Kundenmanagement- und Verrechnungssystemen.