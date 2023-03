Xi bei Putin: „Neuer Schwung“ für „liebe Freunde“

US-Kritik: Besuch trotz Haftbefehl

Die USA kritisieren Xis Besuch in Moskau, der nur wenige Tage stattfindet, nachdem ein internationaler Haftbefehl gegen Putin erlassen wurde. Das deute darauf hin, dass China sich nicht verantwortlich fühle, den Kreml wegen Gräueltaten in der Ukraine zur Rechenschaft zu ziehen, erklärte Außenminister Antony Blinken am Montag in Washington. Peking biete Russland lieber diplomatische Rückendeckung.