Wie China nach der absoluten Weltmacht greift

China will nicht einfach nur globale Supermacht sein. Die politische Elite glaubt fest daran, dass es ihre Bestimmung ist, die Welt zu führen. Federführend ist Staats- und Parteichef Xi Jinping. Noch nie war China so mächtig, ehrgeizig und autoritär wie unter seiner Führung, noch nie hat China das Machtgleichgewicht so geprägt. Kürzlich bestätigte ihn der Volkskongress im Amt, als erster Staatschef seit Gründung der Volksrepublik tritt Xi eine dritte Amtszeit an.