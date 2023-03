Ehefrau in Lebensgefahr: Kubacki beendet Saison

„Sie ist eine starke Frau“

„Zu meiner plötzlichen Heimreise schulde ich euch ein paar Informationen“, schrieb Kubacki am Montag via Instagram. „Meine Frau Marta ist aus kardiologischen Gründen im Krankenhaus gelandet. Sie ist in einem schlechten Zustand und die Ärzte kämpfen um ihr Leben. Sie ist in guten Händen, eine starke Frau und ich weiß, dass sie kämpfen wird.“