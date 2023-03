So tricksen wir die Frühjahrsmüdigkeit aus

Was tun? „Gehen Sie am besten rund um die Mittagszeit spazieren oder Radfahren, dann gibt es das meiste Sonnenlicht - die UV-B-Strahlung sorgt dafür, dass die Vitamin-D-Synthese in der Haut angeregt wird. Mit der Frischekur in freier Natur ist auch gewährleistet, dass sich das Verhältnis von Melatonin und Serotonin rascher einpendelt“, rät Medizinerin Felgel-Farnholz.