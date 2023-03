Leben in Kreditspiralen und anderen Katastrophen

Gekonntes Spiel mit Sprache und Perspektive

Röggla hat die Charaktere nicht ausgeschrieben. Das gibt der Regie die Freiheit, aktuelle Ordnung in den Schlagabtausch zu bringen. Den Konsumopfern bleibt nichts anderes übrig, als die gnadenlose Selbstanalyse an sich selbst vorzunehmen, und zwar im Sprachspiel. Sie konjugieren ihr Geldschicksal durch, sie versuchen den „Geldknall und den Kollaps der Niedrigeinkommen“ sprechend zu ergründen, zu bannen, wollen so Einkaufsreserven und Kontoüberziehungen, denen sie womöglich genetisch ausgeliefert sind, unter Kontrolle bringen. Doch irgendwann taucht die Ahnung auf, dass alles auch ein brillantes Geschäftsmodell von Banken, Inkassobüros, Versandhäusern und Anwälten sein könnte, um den Turbo-Kapitalismus in Schwung zu halten.