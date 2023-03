Putin muss man erst fassen können

Vom Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes bis zu dessen Vollzug ist es ein langer Weg. „Mutmaßliche“ Kriegsverbrecher werden in der Regel erst von deren Nachfolgeregimen ausgeliefert. Beispiele: Milošević, Putschregime in Afrika etc. Putin wird aber künftig bei Reisen vorsichtiger sein müssen. Sein Radius für internationale Aktivitäten ist nun deutlich eingeschränkt.