Ganz Osttirol sammelt bei großer Umweltaktion Müll

Die Tage werden länger und auch die Temperaturen angenehmer – immer mehr Spaziergänger nutzen dies aus, um sich in der Natur zu bewegen und zu erholen. Oftmals wird dieses Idyll durch Müll entlang der Straßen, Wege oder Wälder getrübt. Dies sieht auch der AWVO so und will nun mit der Initiative „#Tu-Es-Tag – mach Osttirol rein“ in allen 33 Gemeinden Abfälle so gut es geht entfernen.