Meisterdetektiv ermittelt heuer auf dem Petersberg

Es wird bereits geprobt

Die Proben sind bereits angelaufen, damit der glamouröse Zug mit seinen erlauchten Fahrgästen in einer Schneeverwehung zum Stillstand kommt, wird im Sommer an der eisigen Winterlandschaft getüftelt, was keine detektivische, aber sicher eine logistische Meisterleistung ist. Sie wollen zur Premiere am 28. Juni (20.30 Uhr) im Orientexpress mitfahren? Karten: www.burghofspiele.shop