Alpakas im Seniorenheim: Begegnung der feinen Art

Schöne Erinnerungen an die Kindheit werden wach

Jetzt drückt „Lama-Joe“ einer Bewohnerin die Leine von Mexify in die Hand. Die betagte Dame scheint versiert im Umgang mit Tieren. „Ich bin am Bauernhof aufgewachsen“, erzählt sie mit verträumtem Lächeln. So, als habe sie gerade einen kurzen Abstecher in ihre Kindheit gemacht. „Viele unserer Bewohner hatten früher Tiere. An diese besonderen Beziehungen werden sie bei der Gelegenheit erinnert“, beschreibt Schöpf den Wert solcher Begegnungen. Mexify trottet gemütlich neben seiner Begleiterin her. Dort und da zieht er sanft an der Leine, um ihr zu signalisieren, dass er eine Fresspause einlegen möchte.