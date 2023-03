Nach Petition: Skispringerin darf nun doch starten

Disqualifikation in Lillehammer

Dabei darf Yuki Ito nun doch starten. Die Japanerin hatte es nicht in die Top-15 geschafft, da sie in Lillehammer etwas zu spät in den Anlauf gestartet war und deswegen disqualifiziert wurde. Daraufhin hatten sich zahlreiche Springerinnen mit dem Hashtag „letyukifly“ für die 28-Jährige eingesetzt. Von allen Trainern gab es eine Petition.