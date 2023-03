Pflegerin in Tirol schrie Einbrecher in die Flucht

Unbekannte Einbrecher trieben am Donnerstagabend in Volders im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land ihr Unwesen. Nachdem die Täter in das Haus eines Pensionisten eingedrungen waren, wurden sie von einer Pflegerin ertappt. Die Rumänin begann laut zu schreien, woraufhin die Ganoven über den Hinterausgang das Weite suchten.