Devise von Blau-Weiß Linz: „Wir bleiben besonnen“

„Ich respektiere die Entscheidung. Wenn man gut arbeitet, wird man halt interessant“, meint Linz-Coach Gerald Scheiblehner. So verständlich der Wechsel zum SKN zwar scheinen mag, so unverständlich mutet jedoch der Zeitpunkt der Bekanntgabe mitten in der Saison an. „Wir wurden vor Tatsachen gestellt, dass wir öffentlich reagieren mussten. Es war klar, dass das medial Wirbel machen wird, intern werden wir aber besonnen und ruhig bleiben“, so Geschäftsführer Christoph Peschek, dessen 15-Stunden-Arbeitstag nun noch intensiver wird.