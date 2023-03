Vorwürfe, tiefe Gräben - und Klarstellung zu Kickl

„Spätestens dann muss es zu einem Wechsel kommen“

Nur so viel: Er sieht in der Doppelfunktion Landeshauptmann und Parteichef vorerst kein Problem - das bestätigte er auch am Donnerstagabend in „Burgenland heute“. Die Funktion als Landeshauptmann werde er allerdings gänzlich zurücklegen, sollte es zu einem Nationalratswahlkampf mit ihm als Kanzlerkandidat kommen. „Wenn der Intensivwahlkampf beginnt, lassen sich beide Funktionen nicht mehr vereinbaren. Spätestens dann muss es zu einem Wechsel kommen“, so Doskozil in der ORF-Sendung. Sein Ziel sei es, die SPÖ auf Platz eins zu bringen und dann in einer Regierung den Bundeskanzler zu stellen.