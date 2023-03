Streit eskaliert: Gattin mit Cuttermesser bedroht

Wilde Szenen dürften sich in der Nacht auf Donnerstag bei einem Ehestreit in Gurgl (Bezirk Imst) in Tirol abgespielt haben. Ein 57-Jähriger drohte dabei seiner 36-jährigen Frau mit dem Umbringen. Er zerschnitt ihre Kleidung und hielt ihr ein Cuttermesser an den Hals. Eine Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.