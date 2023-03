Mobilfunker Drei steigerte 2022 Umsatz und Gewinn

Inflation sorgt für Preiserhöhungen

„Das Einzige, was unser Ergebnis natürlich über die Gebühren belastet, sind die Steigerungen der Kosten, die alle Unternehmen und Haushalte in Österreich spüren“, sagte Schrefl. Hier seien vor allem Kosten wie Energiekosten, Personalkosten und Mieten schlagend geworden, die nun - krone.at berichtete - in Form von Preiserhöhungen an Bestandskunden weitergegeben werden sollen.