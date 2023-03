Jeder zweite Handynutzer hat noch nie 5G genutzt

In der Verivox-Umfrage zeigte sich bei der 5G-Nutzung kein Stadt-Land-Gefälle, obwohl das 5G-Netz in städtischen Regionen besser ausgebaut ist als auf dem Land. So sagen 20 Prozent der Bewohner von ländlichen Gemeinden und kleineren Städten, sie seien bereits mehrfach im 5G-Netz unterwegs gewesen - bei Bewohnern von Großstädten (ab 100.000 Einwohner) sind es mit 25 Prozent nur wenig mehr. Auch bei der Zahl der Nichtnutzer ist die Abweichung gering: Sie liegt in den kleineren Städten und Gemeinden bei 50 Prozent, in den Großstädten bei 47 Prozent.