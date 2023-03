Italien: Tempolimit von 150 km/h soll kommen

Keine bessere Luft

Mit dem Vorstoß geht Italien einen anderen Weg als viele europäische Länder, die auch aufgrund der Klimakrise über Temporeduktionen nachdenken. Österreichische Verkehrsexperten forderten etwa im Februar in einem offenen Brief an die Bundesregierung eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf heimischen Straßen.