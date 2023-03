Für Raketenabwehr: Moskau holzt jetzt Wälder ab

Das S-400 Triumf (russisch С-400 Триумф, NATO-Codename: SA-21 Growler) ist ein in der Sowjetunion sowie in Russland entwickeltes und produziertes, mobiles, allwetterfähiges Langstrecken-Boden-Luft-Raketen-System. Es kann Kampfflugzeuge und Marschflugkörper in allen Flughöhen bekämpfen.

(Bild: AFP)