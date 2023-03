Künstliche Beschneiung rettet Gletscher nicht

„Wenn wir die Gletscher wirklich retten wollen, setzen wir besser beim Klimaschutz an“, sagte Matthias Huss, Glaziologe an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich (ETH Zürich), auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Dienstag. Er untersuchte die Wirkung des weltweit ersten solchen Gletscher-Rettungsprojekts am Morterarschgletscher, das im Februar 2021 in Betrieb genommen wurde.