Bis 2100 ist die Hälfte der Gletscher verschwunden

Bis zu 83 Prozent der Gletscher bedroht

Demnach werden die Gletscher selbst in den optimistischsten Szenarien wesentlich mehr Masse verlieren und zu einem stärkeren Anstieg des Meeresspiegels beitragen als derzeit geschätzt. Je nach Ausmaß der Erderwärmung werden die Gletscher bis zum Jahr 2100 rund 26 Prozent (plus 1,5 Grad Celsius) bis 41 Prozent (plus vier Grad Celsius) ihrer Masse (bezogen auf das Jahr 2015) verlieren. Dies werde zum Verschwinden von 49 bis 83 Prozent der Gletscher führen. Also selbst beim derzeit unrealistischen optimistischen Szenario einer Erwärmung im Ausmaß von nur 1,5 Grad Celsius geht bis Ende des Jahrhunderts die Hälfte der weltweiten Gletscher verloren.