Wie wahrscheinlich ist Kollision mit der Erde?

Der am 26. Februar von Georges Attard und Alain Maury im Rahmen des Asteroiden-Suchprogramms MAP in Maurys privatem Observatorium in San Pedro de Atacama in Chile entdeckte kosmische Brocken benötigt für die Umkreisung der Sonne 271 Tage. Laut ersten Berechnungen wird er sich am 14. Februar 2046 voraussichtlich bis auf 0,0005 astronomischen Einheiten an unere Erde annähern.