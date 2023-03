Großartige Bands: Hälfte fährt zum Bundesbewerb

Zwölf Bands sind am Samstag in den Bereichen Jazz, Pop und Singer & Songwriter dabei gewesen. Fachgruppenvorstand Michael Sablatnig: „Ein solch herausstechendes Ergebnis hatten wir noch nie.“ Sechs Bands, also die Hälfte der Mitstreiter, werden beim Österreich-Bewerb, der im Oktober in Wien stattfindet, dabei sein."