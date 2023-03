Ukrainerin erleidet Panik-Attacke wegen WTA-Boss!

Ihren Angaben nach soll sich Simon unsensibel beim Thema Krieg in der Ukraine geäußert haben. Die Organisatoren sprachen offiziell von „persönlichen Gründen“ für den Rückzug. „Der Grund für den Rückzug war eine Panik-Attacke“, wurde Zurenko am Montag auf der Webseite von Big Tennis Ukraine zitiert. „Offiziell wird es ‘persönliche Gründe‘ heißen, aber in Wirklichkeit sind es Atemprobleme und, man könnte sagen, Hysterie“, so die Tennis-Spielerin, die in Runde zwei die Kroatin Donna Vekic besiegt hatte.