Karlsruhe fügt HSV im Aufstiegskampf Niederlage zu

Die Hanseaten verloren am Sonntag beim formstarken Karlsruher SC, wo Christoph Kobald in der Innenverteidigung durchspielte, mit 2:4 und liegen weiter auf Rang 2. Ihr Rückstand auf Spitzenreiter Darmstadt 98, der am Samstag 1:3 bei Arminia Bielefeld verloren hatte, beträgt einen Punkt.