„Scream 6“ stillt den Blutdurst der Ghostface-Fans

Fans der Reihe dürfen sich auf ein Wiedersehen mit Kirby Reed (Hayden Panettiere) und Reporterin Gale Weathers-Riley (Courteney Cox) freuen. Vervollständigt wird der Cast neben Jenny Ortega und Filmschwester Melissa Barrera von zahlreichen Neuzugängen, darunter unter anderem Jack Champion („Avatar 2 - The Way of Water“), Henry Czerny („Mission Impossible - Dead Reckoning Teil 1“), Dermot Mulroney („The Rambler - Abgründe in die Dunkelheit“) und der Horror-erfahrenen Samara Weaving („Ready or Not - Auf die Plätze, fertig, tot“).