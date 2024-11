Politisch korrektes Kino ++ Kriminelle Schönlinge

Jan Josef Liefers ist ein „alter weißer Mann“, will diesen Ruf allerdings loswerden. Meltem Kaptan und Nadja Uhl sprechen im krone.tv-Interview über die neue, deutsche Komödie mit dem polarisierenden Titel. „Emily in Paris“-Star Lucas Bravo spielt im neuen Krimithriller „Libre“ er einen charismatischen Verbrecher, der in den 1980er Jahren ganz Frankreich in Atem hält. Wie er sich in der Rolle macht, wird in dieser „Stream On“-Folge besprochen. Außerdem gehts um die neue Krimiserie „Achtsam Morden“, in der Tom Schillling einen Top-Anwalt spielt, der plötzlich zum Mörder wird.