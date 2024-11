Herzig: „Niko – Reise zu den Polarlichtern“

Und wovon träumst du, könnte man Rentier Nika fragen, und es würde schnauben: zur fliegenden Truppe des Weihnachtsmannes zu gehören! Doch just in dem Moment, da sein Wunsch in Erfüllung zu gehen scheint, macht ihm ein freches Rentierweibchen, Stella, Konkurrenz. Und dann ist auch noch Santas Schlitten weg, und das einen Tag vor der Bescherung.