Nadja Uhl: „Musste mich gegen Bedrängnis wehren!“

In der neuen, deutschen Komödie „Alter weißer Mann“ steht der Kampf um Wokeness und politische Korrektheit im Zentrum. Familienvater Heinz Hellmich will das Klischee vom „alten weißen Mann“ hinter sich lassen und bei einem Dinner mit seiner Familie seinen Arbeitskollegen beweisen, wie modern er ist. Was folgt, ist eine bissige Auseinandersetzung mit den größten gesellschaftlichen Streitthemen unserer Zeit – und jede Menge Chaos! Ein Film, der unterhält und zugleich nachdenklich macht – und dabei kein heißes Eisen auslässt.