„Frohes Fest“: Weihnachtliche Vorfreude in Gefahr

In der französischen Kleinstadt steht Weihnachten vor der Tür, und Bürgermeisterin Carole möchte sicherstellen, dass alles perfekt läuft. Mit ihrem Organisationstalent bringt sie die Gemeinde zum Strahlen und schafft eine festliche Atmosphäre, die das Städtchen in weihnachtlichem Glanz erstrahlen lässt. Ihr Mann Alain kümmert sich währenddessen um das Festessen und bereitet alles für den großen Abend vor, an dem die ganze Familie zusammenkommen soll. Doch als die Kinder ankommen, ist die Harmonie schnell dahin.