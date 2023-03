Runder Tisch mit FIS fix - Klage zurückgezogen

Thema Rechtevermarktung

Dazu kamen in der Vergangenheit überraschende Ankündigungen des neuen FIS-Präsidenten. „Auch der ÖSV ist grundsätzlich natürlich für Veränderungen offen! Aber dafür sind Konzepte und Fakten nötig. Und die gibt es bis jetzt nicht. Nur Worthülsen sind zu wenig“, so Scherer im Februar. Auch der ÖSV und seine Freunde haben das Thema Rechtevermarktung auf dem Schirm. Man will es nicht als zentrale, sondern als „koordinierte Vermarktung“ bezeichnen.