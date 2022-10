FIS-Boss Eliasch spricht über Krach mit Verbänden

Außerdem schweben ihm neben mehr USA-Rennen, was schon in dieser Alpin-Saison umgesetzt wird, auch die Expansion nach Asien sowie eine eigene Indoor-Serie in Skihallen vor. „Das war eine Idee, die von Peter Schröcksnadel sehr forciert wurde, eine Slalom-Serie im Sommer zu machen“, sagt Eliasch. „Es gibt Dubai, man könnte nach Oslo gehen, es gibt Plätze in London oder in den Niederlanden.“