Ski-Weltcup: Hirscher und „Hirschi“ in Levi?

Die Vorbereitungen auf die ersten Saison-Slaloms am 16. (Damen) und 17. November (Herren) in Finnland laufen auf Hochtouren. Mit dabei in Lappland wird auch Christian Hirschbühl sein. Der Vorarlberger zog sich am 16. Jänner 2022 in Wengen einen Bruch des Sprunggelenks zu – 1036 Tage später und nach vielen Rückschlägen kehrt der 34-Jährige nun endlich in den Weltcup zurück. „Das verletzte Bein fühlt sich stabil an“, erzählt Hirschbühl. „In den letzten Wochen habe ich im Training große Fortschritte gemacht, habe keine Schmerzen. Ich fühle mich körperlich und mental bereit für die Rückkehr.“