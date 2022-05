„Kollektives Kopfschütteln“: Wirbel um FIS-Pläne

Pläne, die in der Schweiz nicht gut ankommen und „kollektives Kopfschütteln“ auslösen, berichtet „Blick“. „Ich bin aus drei Gründen dagegen“, so der Schweizer Ski-Alpin-Direktor Walter Reusser. „Diese neue Form der Kombination ist für mich noch nicht Weltcup-tauglich, weil für dieses Format bis dato noch gar kein griffiges Reglement ausgearbeitet wurde. Zudem stelle ich den sportlichen Wert und die Attraktivität dieser Neuerung infrage, weil die Entscheidung ja nicht in einem Rennen fällt, sondern die Ranglisten von zwei einzeln gewerteten Disziplinen zusammengezählt werden.“