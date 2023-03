Feuer am Bauernhof war schneller als Abrissbagger

Der Dachstuhl eines alten, leerstehenden Bauernhof Lackenhof im Bischofshofener Ortsteil Kreuzberg war am Freitag gegen 22 Uhr in Brand geraten. Die Flammen waren schon von Weitem zu sehen. Feuerwehren aus Bischofshofen und Werfen waren im Einsatz. Die rund 80 Floriani hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Es dauerte aber bis in die frühen Morgenstunden, ehe „Brand aus“ vermeldet werden konnte. Informationen der „Krone“ zufolge dürfte es sich um Brandstiftung gehandelt haben. Ermittler der Polizei sind aber noch am Zug.