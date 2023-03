Baum traf fahrendes Auto: Lenkerin (23) überlebte

Es ist die Horror-Vorstellung jedes Autofahrers: Ein Baumstamm, der plötzlich während der Fahrt auf das Auto kracht. Genau dies ist einer Oberösterreicherin (23) in der Nacht auf Samstag in Berndorf in Salzburg passiert. Die Feuerwehr konnte die verletzte Frau aus dem völlig demolierten Wrack befreien.