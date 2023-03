Brand auf Abbruch-Bauernhof in Bischofshofen

Die Flammen loderten in den Himmel, waren von weither sichtbar: Ein Dachstuhlbrand im leerstehenden Wirtschaftsgebäude des ehemaligen Bauernhofs in Bischofshofen war ausgebrochen. Rund 60 Mitglieder der Feuerwehren aus Bischofshofen und Werfen kämpften gegen das Feuer am Lackenhof. Um etwa 23 Uhr war das Feuer bereits unter Kontrolle.