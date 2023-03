Polizei überwältigte Leberkässemmerl-Dieb

Doppelt hält besser - oder eben nicht! Diese Erfahrung musste ein 50-jähriger Deutscher am Donnerstag machen. Der Mann soll am Nachmittag zunächst eine Leberkässemmel aus einem Lebensmittelgeschäft in Elisabeth-Vorstadt gestohlen haben. Wenige Stunden später forderte der Deutsche sein „Glück“ erneut heraus und versuchte, eine Alkoholflasche zu stehlen.