Drei Milliardäre! Die Weltbesten als Werbewunder

Seine 62 Prozent bei den Ligaeinsätzen von Start weg sind noch ausbaufähig, beim Verhandlungsgeschick kratzt Manchester Citys Jack Grealish hingegen bereits an den 100 Prozent. Stolze 50 Millionen Pfund wird der 27-Jährige in den nächsten fünf Jahren verdienen - damit er in Puma-Schuhen auf dem Rasen läuft. In einer anderen Liga spielt sein Teamkollege Erling Haaland, der Norweger soll nach zehn Monaten ohne persönlichen Ausrüster zu Nike zurückkehren, was pro Saison 19,5 Millionen Pfund bringt.