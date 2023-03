„Außergewöhnlich!“ Rangnick wirbt um Bayern-Talent

Die Zukunft hänge nur von Wanner selbst ab. „Es gibt noch keine Entscheidung“, sagte Schöttel am Freitag am Rande eines Medientermins in Wien. Wanner ist in Dornbirn geboren, aber großteils in Baden-Württemberg aufgewachsen. Er hat eine österreichische Mutter und einen deutschen Vater. Bisher war der Mittelfeldmann ausschließlich in deutschen Nachwuchsauswahlen aktiv. Rangnick holte ihn im November aber als Trainingsspieler ohne Einsatz erstmals zum ÖFB-A-Nationalteam.