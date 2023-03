LIVE: So steht es bei Bologna FC gegen Lazio Rom

„Ich habe kein Problem mit Marko oder wem anderen. Ich stelle rein nach Verdienst auf“, betonte Motta bei einem Pressetermin am Donnerstag. Der achtfache Saisontorschütze arbeite im Training an seiner Form, so sein ehemaliger Inter-Kollege. Gegen Torino sei der 33-Jährige eben noch nicht bei hundert Prozent gewesen. Aber vielleicht heute gegen den Tabellendritten aus Rom.