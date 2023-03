Napoli macht gegen Atalanta nächsten Titelschritt!

Khvicha Kvaratskhelia brachte den Tabellenführer mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Der in dieser Saison überragende Georgier, von den Napoli-Fans in Anlehnung an den bisher letzten Meisterhelden Diego Maradona „Kvaradona“ genannt, verlud Atalantas Abwehr mit drei Körpertäuschungen und knallte den Ball unter die Latte (60.). Kvaratskhelia hält nach 22 Liga-Einsätzen für Napoli nun bei elf Toren und elf Assists. Für die Entscheidung sorgte Amir Rrahmani per Kopf nach einem Corner (77.).