David Alaba grinst: „Ich habe den Stuhl, ja“

„Als Karim getroffen hat, ist das Stadion verrückt geworden, wir als Team sind verrückt geworden. Dann habe ich diesen Stuhl des Sicherheitsmanns gesehen und ihn hochgehoben. Ich weiß nicht, warum, ich weiß nicht, wie das in meinen Kopf kam“, sagt der Österreicher in der am Freitag erscheinenden Real-Dokumentation auf AppleTV +.