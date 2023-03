Tätowierungsverbot bei Polizei ist Geschichte

Es geht unter die Haut, dieses Thema - seit jeher. Tätowierungen an den Körpern von Polizisten waren verpönt. Alle, die sich nicht mit Kleidung verdecken ließen, sogar verboten. Ein „Peckerl“ am kleinen Finger, und schon war der Traum von einer Berufskarriere bei der Exekutive verpufft. Bis jetzt. Eine kleine, in den Zeigefinger gestochene Blume einer Wiener Kindergartenhelferin bringt das Tattoo-Verbot zu Fall.