Halbleiter: Niederlande wollen Export einschränken

Handelsministerin Liesje Schreinemacher kündigte in einem Schreiben an das Parlament an, die Export-Beschränkungen würden noch vor dem Sommer eingeführt. In dem Schriftstück wurden weder China noch die ASML Holding NV, ein führender Zulieferer für Halbleiterhersteller, genannt. Unter das Embargo soll dem Schreiben zufolge aber eine wichtige, von ASML entwickelte Technik zur Chip-Produktion fallen, die sogenannte DUV-Lithographie. ASML hat nach eigenen Angaben bislang seine modernsten „EUV“-Maschinen nicht nach China verkauft.