„Westbalkan-Staaten so schnell wie möglich in EU“

Das nächste Gipfeltreffen zur Annäherung der sechs Westbalkanstaaten an die Europäische Union findet am 16. Oktober in der albanischen Hauptstadt Tirana statt, gaben Scholz und Rama bekannt. Damit finde zum ersten Mal in der neunjährigen Geschichte dieser Gipfel ein Treffen in einem der Westbalkanstaaten statt.