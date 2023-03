Unverbesserlicher schon wieder in U-Haft

Diebstähle in Disco

Am 1. März durfte der Schlierbacher die Justizanstalt wieder verlassen. Am 5. März soll er mit drei Teenagern (14, 15, 16) in einer Disco in Windischgarsten ein Handy, eine Geldbörse und einen Fahrzeugschlüssel gestohlen haben. Mit der Bankomatkarte aus der Börse kaufte sich das Quartett 15 Packungen Zigaretten und vier Zugtickets. Polizisten fassten die Gruppe am Bahnhof. Der 16-Jährige sitzt nun wieder in U-Haft.